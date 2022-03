1988. aasta 16. augustil kohtusid kaks sõbrannat Haljalas ufoga

Mõne sekundi järel tõusis samast kohast eelmisest umbes neli korda suurem sigarikujuline sinakasroheline ese ja liikus paremale peaaegu samal kõrgusel kui esimene objekt. Neiud nägid vasakul ja paremal valguskiiri ja mõtlesid, et piirivalve valgustab eset. Ese võttis sisse sama koha kus esimenegi. See äratas juba tähelepanu.

Kulminatsioon tuli ootamatult. Objekti nurgamõõdud hakkasid üha kiiremini suurenema. Jäi mulje, et objekt lähenes vaatlejaile. Liikumine oli lõpuks niivõrd kiire, et Jaanika põgenes. Moonika ei tundnud hirmu ja jäi paigale, seda enam, et tal tuli kojuminekuks läbida metsatukk, kuhu äsja oli sisenenud too kummaline roheline moodustis.

Pauku või heli ei järgnenud, vaid sellele kohale, kuhu objekt pidi arvatavasti "kukkuma", tekkis 15-20meetrise läbimõõduga piimvalge kuppel.

Moonika hakkas minema metsatuka suunas, tundmata hirmu. Nüüd tundis ta korraga peapööritust. "Hakkasin meeletult kartma, sellele järgnes ilmselt teadvuse kaotus. Aeg-ajalt tulin teadvusele, kuid mind ümbritses täielik pimedus, mõtlesin, mis minuga on, miks ma ei näe naabermaja tulesid. Hirm kasvas ja teadvus kadus jälle," selgitas Moonika meile kaks nädalat hiljem.

Kui Jaanika, kes oli vahepeal koju jõudnud, juhtumist vanematele rääkinud ja end kosutanud, helistas lõpuks Moonikale, oli too äsja sisenenud. Jaanika hinnangul oli kulunud paarkümmend minutit. Tavalise kõnniga kulus kojujõudmiseks kolm-neli minutit. Moonika pesi ennast ja riided ära ning otsustas, et ei räägi täna vanematele ja läks magama, tundes pidevalt alateadlikku hirmu, et roheline ellips võtab teda kaasa.

Moonika oli kaks nädalat kerge hirmu all ja mures. Jaanikal arenes aga tugev soov midagi õppida. Hiljem need reaktsioonid neidudel vahetusid. Töö juures arvati, et tüdrukud ajavad lora. Neidudega vestles väljasõidugrupi koosseisus ka psühholoog Jaan Huik, kelle arvates oli juhtum arvestatava usaldusväärsusega.