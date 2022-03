Mis on sinu Tegelik Mina?

Kui oled unustanud tegeliku enda, siis teed midagi väga imelikku. Sa koged end mõtlemas, su tunded kerkivad ja keha tegutseb ning sa järeldad, et need kogemused on kõik see, mis sa oled. Sa ütled: "Ma olen paks", "Ma olen masenduses", "Ma olen vaene, murtud ja lootusetu", "Ma olen vihane" või "Ma olen rumal", justkui oleksid sa see mõte, tunne, olukord, kehaosa. Aga need on väärad määratlused - just sellised, mis põhjustavad ebavajalikku valu ja lasevad piiridel püsida. Sind on niimoodi mõjutatud, et samastaksid end oma meele ja kehaga ning see on su olemuse vangistanud.

Descartes'i kuulus ütlus cogito ergo sum ("Ma mõtlen, järelikult olen") on tänapäeval muutunud lääne filosoofia aluseks. Selle asemel et arvesse võtta Tegeliku Mina mitmedimensioonilisi aspekte, kasutame mõtlemist oma olemise esmase indikaatorina.

Eelmise sajandi jooksul on ajutegevus saanud teadusuuringute peamiseks keskpunktiks. Ja tänapäeval kohtleb ühiskond näiteks ärevust ja depressiooni liiga sageli vaid ajukeemia probleemidena.

Kõige tipuks tegeleb lääne psühholoogia järjest enam "positiivse mõtlemise väega", mis on saanud väga mõjuka spirituaalse liikumise New Thought aluseks. Ent orienteerumine vaid mõistusele on piirang. See ei võta arvesse isiksuse vibratsioonilist tervikut.

Jah, mõistus on osa sellest, kes sa oled, aga on ka Olemise tuum - teadlikkus, mis suudab jälgida, mõjutada ja formuleerida mõttemustreid. Oma järelduses jäi Descartes'il kahe silma vahele põhitõde: "Ma olen, järelikult mõtlen." See "ma olen" tähendab Olemist või Hinge, mis esindab meie potentsiaali totaalsust.

Kui mõtled: "Ma olen rikas", siis on see piiratud jõuga mõte, sest sellel on piiratud ühendus oma allika, hingega. Sa võid miljon korda mõelda: "Ma olen rikas", aga väga harva tekitab seda tüüpi mõtteharjutus käegakatsutava muutuse. See on nagu virisemine, et oled pimeduses, ehkki elad jõujaama kõrval või sul on ligipääs elektrile, aga sa ei pane kunagi tulesid põlema. Jõujaam esindab võimalikku ühendust.