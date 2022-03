Teadlased tuvastasid tuhat vitamiinirohket toidutaime

Nüüd on Briti teadlased tulnud appi, et saaksime toidulauda paljude B-vitamiinirikaste taimedega teadlikumalt mitmekesistada.

Aoife Cantwell-Jones Imperial College Londonist ja ta kolleegid on tuvastanud üle tuhande taime, mis sisaldavad tõenäoliselt rohkesti B1-vitamiini ehk tiamiini, B2-vitamiini ehk riboflaviini, B3-vitamiini ehk niatsiini, B5-vitamiini ehk pantoteenhapet ja B9-vitamiini ehk folaati.

See on huvitav saavutus, sest Cantwell-Jones ja ta kaaslased ei tegelenud otseselt nende ainete määramisega neis enam kui 6000 toidutaimes, mida nad uurisid. Nad said läbi lihtsamalt, väikese kavalusega.