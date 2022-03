Inimkond on väsinud võimuvõitlusest ja võistlemisest ning januneb rahu, hoolivuse, mõistmise ning õrnuse järele. On aeg lubada naisenergial ennast tervendada ja tasakaalustada. Muutused, mida praegu niiväga vajame, saavad alata vaid meie endi kaasabil ja meie endi seest. On aeg asendada õigustamine ja tõestamine kaastunde ja mõistmisega.

Juba iidsetest aegadest on teada tarkus, et hea sõna võidab võõra väe ja voolav vesi on võimeline vormima isegi kõva kivi. On aeg nende vanade teadmiste ja praktikate juurde tagasi pöörduda. Naiselik energia loob rõõmu ja kergust, hellus võidab karmuse.

Naiselikus energias elamine tähendab ühtlasi ka julgust olla haavatav ent just nii saabki tärgata südametasandi tugevus. Naiste väeala on tundemaailm ja just tundeelu arendamine ja tervendamine on praegu ülioluline. Vägivald ja ebaõiglus saab sündida vaid haigest ja väärastunud tundeelust, selle taga on haiget saanud Sisemine Laps, helluse, hoolimise ja turvatunde puudus, Armastuse puudus, naisenergia puudus.

Olla naine, tähendab armastada. Armastada paljudel tasanditel ja viisidel, armastada kõigest hoolimata. Ükski rahu ega harmoonia ei saa eksisteerida armastuseta. On lihtsam hukka mõista, kui mõista ent armastus loob mõistmise.

Nüüd on naiste aeg tulla tagasi oma südame sügavate hoovuste juurde, kuulata oma südame häält, väärtustada ennast ja jääda oma südamest tulevatele väärtustele truuks. On aeg väärtustada, hoida ja hellitada ennast ning sellest lähtuvalt ka teisi enda ümber, eelkõige aga oma lähedasi. Avatud süda ei tee vahet, ta jagab oma armu kõigile, kes seda vajavad.