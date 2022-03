Kui tahad teada, mis inimeses sisaldub, vaata seda, mille vastu ta võitleb

❀ Ta ei pea end teistest paremaks ega võistle kellegagi. Ta tunneb täielikku võrdsust kogu Looja loominguga. Kontakti loomine Looja energiaga, oma tõelise olemusega vabastab meid egost. Pole midagi hullemat vaimsest kõrkusest. Vaimne inimene on eelkõige tagasihoidlik ja alandlik. Alandlikkus kannab endas täiesti uut kõrgvibratsioonilist energiat. Inimene, kes üritab end teistega võrreldes kuidagi erilisemaks, kõrgemaks, paremaks pidada, ei tunne end sisimas kuigi väärtuslikuna. Ta vajab teiste heakskiitu, et end ise heaks kiita. Kõik halb tuleb egost. Alandlikkus on väärika enesehinnangu väljendus, see näitab, et inimene on aru saanud, kes ta tõeliselt on. See on suur enesekindlus.

❀ Ta ei parasta karmaga ning temas ei ole irooniat. Näen palju inimesi, kes välise heakskiidu nimel teiste kohta halvasti ei ütle, kuid parastavad nende suunas karmaga ning ütlevad "küll karma talle ükskord tasub, küll karma karistab, küll karma ta kätte saab", justkui oleks vaimseid teadmisi omavale inimesele selline varjatud pahatahtlikkus lubatud. Olge ettevaatlikud, kui näete sellist kättemaksuhimu. Salakaval õelus naeratab avalikkuse ees, kuid loobib salaja mürgimõtetega. Loojaga ühenduses olev inimene ei oota kunagi teisele karmat, temast voolab vaid õnnistust ning südames soovib ta kõigile õnne ja headust. Igasugune karmaga parastamine on egotasand, vaimselt elav inimene teab, et ainus tõeline heategu on oma ligimese nagu iseenda armastamine. Olen näinud, kuidas sajad vaimsete teemadega tegelevad inimesed mõistavad kohut nende üle, kes selles elus kannatavad. Üks tuttav kirjutas mulle ükskord, et kuritegusid sooritavate inimeste hinged ei ole ära teeninud tingimusteta armastust, kuna nad maksavad tagasi oma karmat. Mitte miski pole tõest kaugemal! Kes oleme meie, et jagada inimeste hingi heaks või halvaks? Kes oleme meie, et näidata näpuga, kes on väärt armastust ja kes mitte? See oleks sama kui näha uppuvat inimest ja selle asemel et appi tõtata, ütleme hoopis, et näe, see on tema karma, ju ta on ise selle ära teeninud. Paraku just selline suhtumine levib, kui õpitakse tundma karmaseadust, aga südames pole kohta kaastundel. Kaastunne on osa tingimusteta armastusest. Me ei tohi arvata, et karmaseadus vabastab kohustusest kaasa tunda. Kui te pöörate elus kannatajale selja, öeldes "see on tema karma", siis selline ükskõiksus võib luua teile endale palju tugevamat negatiivset karmat kui sellel, kelle suunas näitasite. Samal ajal on kaastunne nagu tervendav palsam, mis võib selle karma hoopis puhtaks pesta.