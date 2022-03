Pikema elu nimel tasub päevas kõndida umbes 8000 sammu

Ka meie kehad on mõeldud iga päev piki maid läbima. Pikad jalutuskäigud, eriti veel metsas, on meile tervislikud mitmel moel. Need tugevdavad meie luid ja lihaseid, parandavad südameveresoonkonna tööd ja ainevahetust. Ühtlasi annavad need meile parema enesetunde.