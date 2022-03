Need täitmata unistused...

Olen alati väga kõrgelt hinnanud kõrgema mina teadvuse kaudu minu tavateadvusesse jõudnud kosmilise teadvuse sõnumeid, mida siis tõlgin endale, teadvustades hetke tõde.

Üks selliseid ütlusi oli: "Inimesed elavad poole elu unistustes ja teise poole mälestuses nendest unistustest!". Ja fookus ning rõhk oli kosmosel sel hetkel "mälestuste" peale. Kui me ei täida oma unistusi, siis toovad need meid ikka ja jälle tagasi nende juurde.

Nii leiad sa ennast unes pidevalt tegemas asju, mis on välja koorunud just nendest unistustest, mis on jäänud sinu sisse omades "loovjõudu-vaimustust" aga pole saanud oma kohta selles reaalsuses.

Kus iganes on tekkinud unistus, mida pole täide viidud, aga mis on tegelikult maiselt teostatav, võiks inimene neid ellu viia.

Hakkasin ise just nii tegema, kui teadvustasin, et minus on alates varajasest lapsepõlvest unistused ja soovid, mis jäid erinevate "agade" taha. Tegin enda jaoks nimekirja, mõtlesin selle läbi ja vastavalt võimalustele hakkasin neid realiseerima.

Tegelikult ei ole kõik unistused alati mõõdetavad väärtustes, sest kõige paremad asjad on maailmas tasuta. Sinna hulka kuuluvad suhted, tunded, tähistaevas, lõke, loodus, head sõbrad jne. Sul võib olla unistus musitseerida koos mõne muusikuga, või saada tuttavaks mõne inimesega, kes sind on varjatult inspireerinud. Või äkki unistasid lapsena krossimotikast, millega sõita offroadi nii nagu minul täna öösel oli, kus olin oma unes 11-aastane ja läksin motokrossi trenni (mida päriselt ei juhtunud). Olin väga õnnelik. Kõik need emotsioonid, mis sellega kaasnesid, olid autentsed.

Meie unistused, kui need sünnivad, on alati rikastatud "loovjõu energiast", need särisevad särast, mis meid kirgastab, mis annab meie sisemistele silmadele sära. Nendes unistustes-soovides on Jõud, mis sureb koos selle teadvusega ja kui me neid ei täida, saadavad nad meid kogu elu "mälestustena unistustest" või ilmuvad korduvalt meie unedes viidates sellele, mis on meie sees peidus.

Unistuste täitumiseni unes ja ilmsi!