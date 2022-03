NÄDALA TAROSKOOP 7.03 - 13.03 | Pinged sind ümbritsevas maailmas sunnivad hoogu maha võtma

Nädala kaart on mõõkade seitse. Sind kimbutavad vastakad tunded. Kipud kohati järgima käitumismustreid, mis sind sugugi ei teeni, vaid pikas plaanis hoopiski sinu arengut takistavad. Võta endale aega, et mõelda oma tegutsemise, tunnete ja väljaütlemiste tagamaade üle. Nii saab sulle selgemaks, kust sinu emotsioonid pärit on ning saad tegeleda sellega, et end kummitavast minevikust vabaneda.

Algavat nädalat iseloomustab karikate kaks. Õhus on armastust! Ootus peagi saabuvast kevadest on sind särama löönud ning sinu ligitõmbavust suurendanud. Esiplaanil on armastuse ja romantikaga seotud teemad ning tunned, kuidas sul kõhus on liblikad lendlema hakanud. Hoia seda tunnet endas ja naudi ehedaid emotsioone.

Nädala kaart on karikate neli. Nüüd saad kogeda õppetunde, kus tuleb mõista, et oluline on see, mis sul on olemas, mitte see, mis oleks võinud olla või millest sa ühel või teisel põhjusel tunned, et oled ilma jäänud. On aeg keerata on fookus nendele "õnnistustele", mis sinu elus hetkel reaalselt juba on ja olla nende eest tänulik. See toob sind tagasi reaalsusse ja mõistmisse, et sinu elus on palju imelist.