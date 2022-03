Neli võtmeelementi ärevusest vabanemiseks on uudishimu, kaastunne, rahulikkus ja tänulikkus

Iga kord, kui tärkab ärev mõte või tunne, nimeta seda valjusti, öeldes: "Ärevus. See on pealetükkiv mõte." Kui saad, siis tee päeva jooksul märkmeid, kui ärevust tähele paned. Selleks sobib hästi märkuste osa su telefonis, aga käsitsi päevikusse kirjutamine on veel parem.

Esimene samm ärevusest vabanemise teel on märgata, kui see ilmub, ja seejärel nimetada, kuidas see end sulle näitab. Sellele uudishimulikule hoiakule kaasaaitamiseks esita endale küsimusi. Kus ma oma kehas ärevust tunnen? Millised mõtted või teemad on mu ärevusega seotud praegu ja minevikus? Milline on mu esimene mälestus ärevusest? Kuidas mu hooldajad käitusid mu tundlikkuse ja ärevusega, kui ma noor olin?

Esimene võti ärevuse lahtimuukimiseks on teha teadvustatud muutus ning enda kaitsmise, valu eemaletõukamise ja selle vihkamise asemel hakata tundma uudishimu oma sisemaailma vastu . See muutus ei tule korraga, vaid on igapäevane, kui mitte igatunnine kompassi seadmine uudishimu suunas. Selle tegemiseks on oluline aru saada, et algne mõte - olgu selleks "Aga kui ma ei armasta oma partnerit?" või "Aga kui ma teen oma beebile haiget?" või "Aga kui mul on parandamatu haigus?" - on stressi süütaja ja sinu sisemine mina lööb häirekella. Sa oled pühkinud psüühe keldrisse kõik oma segased tumedad osad, mis võitlevad ebakindluse ja kontrolli puudumisega, ning nad lärmavad, nõudes su tähelepanu. Seal all on liiga rahvarohke ja neil on aeg välja tulla. Kui sa võtad neid mõtteid sõna-sõnalt, ilma et tunneksid huvi nende sügavamate sõnumite suhtes, siis jääb sul saamata võimalus terveneda. Aga kui sa tunned ära selle mõtte kui häirekella, siis võid muutuda uudishimulikuks nende kohtade suhtes, mis on su sees ja nõuavad tähelepanu.

Teine ärevusest tervenemise võtmeelement on õppida kohtuma ärevusega kaastundlikult. See tähendab, et elupikkune komme vastata oma rasketele tunnetele ja kogemustele häbiga asendatakse lahkema vastusega, mis laseb sul olla seal, kus sa oled. Arvestades seda, et enamik inimesi sai üles kasvades sõnumi, et rasked tunded on "halvad" ja neid tuleb ignoreerida, häbistada või vaigistada, pole see lihtne ülesanne. Me uurime selles raamatus lähemalt, kuidas sellist harjumuslikku häbivastust ringi teha - ja mitmel viisil väidab kogu selle raamatu paradigma, et ärevusele vastuseismise asemel tuleks seda aktsepteerida -, aga praegu õpetan ma sulle ühe lihtsa harjutuse, kuidas kohelda end lahkelt. See harjutus on Tonglen.

HARJUTUS "TONGLEN"

Üks kõige tõhusamaid harjutusi, kuidas ümber pöörata harjumus tahtmatuid tundeid eemale tõugata, on Tonglen, budistlik harjutus, mida tutvustas Ameerika budistlik nunn Pema Chödrön. Seda on võimalik teha millal ja kus tahes ning see on väga lihtne. Hinga sisse seda, millest me tavaliselt mõtleme kui "tahtmatust", ja hinga välja see, mida sa tahad. Pema Chödrön õpetab oma leheküljel: "Kui sa teed Tongleni harjutust, siis lihtsalt hinga sisse ja hinga välja, võttes endasse valu ja saates välja avarust ja kergendust." Selle harjutuse juures on eriti võimas see, et me reageerime valusatele tunnetele vastupidiselt oma harjumuspärasele käitumisele. Niisiis, kui me seda harjutust pidevalt teeme, siis treenime oma mõistust aktsepteerima ning isegi tervitama valu ja hirmu (nende kõigis ilmingutes).