Alkeemia lugemisnurk | Lea Dali Lion: "Armastage kuni saab. See on minu elu ja ma naudin selles iga sekundit"

Leale meeldis talle kalleid inimesi üllatada. Tal oli ka selline komme, et enda sünnipäeval kinkis hoopis teistele midagi, viis näiteks koogi. Ta mõtles ka tütardele üllatusi välja. Sünnipäevaks lihtsalt lillede kinkimine ei olnud Lea stiil, eriti lähedaste puhul.

On Külli 30. sünnipäev maakodus. Ta ootab külalisi kella neljaks, aga selleks ajaks ei tule mitte kedagi. Ta käib aeg-ajalt väravas vaatamas. Mitte kedagi. Viimaks hakkavad autod tulema. Ja kõik korraga, kusjuures mõne auto roolis ei ole üldse see inimene, kes seal peaks olema. Autoderivi lõpus on ponikaarik, kus peal Lea ja veel mõni sõber. Nad laulavad Lea kirjutatud regivärsilist laulu. Spetsiaalselt Küllile sünnipäevaks kirjutatud laulu.

2021. aasta jaanuaris saatis Lea Küllile häälsõnumi. Ta vaevu rääkis ... Ütles, et ta ei näe, ja küsis, kas Külli saaks talle süüa tuua, sest ta ei ole mitu päeva söönud. Tol õhtul oli tal kiluvõileiva isu ja isegi nii hapras olekus suutis ta nalja heita: "Ole hea ja too poest kilu, siis saame koos süüa." Nali on selles, et Külli ei söö kala.

"Ta oli füüsiliselt kehvas seisus, aga ikkagi nunnu ja armas. Püüdsin tema nähes tugev olla ja mitte nutta. Autos nutsin. Ja kui äkki tõstsin pilgu, siis oli minu ees valge auto numbriga 111LEA. Sain aru, et märk anti."

24.02.21 oli eriline päev.

Külli sõidutas füüsiliselt nõrga Lea enda juurde, kuhu tuli ka Robi. Plaanis oli Lea fotosessioon pojaga.

Pisarad voolamas, teatas Lea autos, et tulemas on mingi suurem muutus. Et tema sees on kasvamas vihmamets. Värske, vaikne ja õndsas tasakaalus. Mikroelementideni liikuv ning kasvades aina suuremaks ja värvilisemaks. Ja tahtes pöörata justkui pahempidi.

"Oli keeruline teda uskuda. Mitte küll lugu vihmametsast, vaid seda, et need on rõõmupisarad. See Lea, keda olen lähedalt tundnud juba palju aastaid, väljendaski oma rõõmu teisiti, kuid see lühikesel autosõidul jagatud rõõm oli midagi hoopis suuremat ja teistsugusemat. Selline, mida Lea otsinud oli.