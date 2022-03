Lähim must auk osutus tavaliseks tähevampiirluse juhtumiks

Foto: depositphotos.com

Paari aasta eest teatasid astronoomid, et on leidnud pelgalt tuhande valgusaasta kauguselt Maale lähimal asuva musta augu. Täiendavad vaatlused osutavad nüüd, et toonane tõlgendus osutus valeks ja tegu on hoopis klassikalise näitega tähevampiirlusest.