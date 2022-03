12 suhte hoiatusmärki. Miks me neid ignoreerime ja kuidas abi saada?

9. Valetamine ja usalduse proovile panemine. Enamus inimesi peab usalduse hoidmist väga oluliseks. Kui sa tahad kedagi kohe kõiges usaldada, on sinu piirid liiga nõrgad. Usalduse kasvamise jaoks on oluline võtta aega, see ei sünni üleöö. Seksuaalne truudusetus on kindlasti üks kõige valusam usalduse reetmise viis. Kui sa tahad luua püsisuhet, kuid sinu partner on aktiivselt Tinderis ja ei tunne suhte vastu huvi, siis on see ohumärk. Väited, et see polnud midagi tõsist, et me ainult flirtisime, et me ainult kirjutame, et me pole seksinud, ei loe. Usaldust ei kasvata väited, et sa kujutad seda ette ja midagi pole juhtunud. Kui sul on tunne, et ta ei pea teie suhet oluliseks, on mõistlik endalt küsida, mida mina tahan ja miks ma olen selles suhtes.