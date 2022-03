Märtsikuu julge, kiire ja edasiviiv energia aitab meil hirmudest üle saada ja tegutseda selle nimel, mida tegelikult teha tahame

Kevadisest pööripäevast alates saabub toetav energia uute projektide alustamiseks ja soikujäänud asjadega ühele poole saamiseks. Võimalik, et üldine eituste ja pettekujutelmade haare siiski isegi suureneb, ent seegi ei saa enam kaua kesta ja järkjärgult saab aina enamatele selgeks, et oma fantaasia mugavustsoonides ekslemise aeg on ümber saamas. Selle asemel, et korrata vanu lugusid sellest, kuidas asjad olema peaksid, vanasti olid või võiksid olla, on aeg ärgata nägema seda, mis ON ja hakata mõtlema, mida just mina nüüd kohe saaksin edasiviiva muutuse loomiseks teha. Vastasseis on sageli vajalik selleks, et avastada endas sügavamad tasandid ning purustada blokid ja tõkked endas, mis takistavad tõeliselt edasi liikumast.

Kuuloomine 2.märtsil kell 19:35, Päikese ja ka Kuuga on Kalades, seab meid silmitsi pimedusega. Suhete või võimuvõitluse teemad tõusevad nähtavale. Ent see pimedus on ka puhkepaik uutele energiatele, mis on peagi lahti rullumas. Just pimeduses valmistub seeme tärkamiseks. Pimedus toob esile loova naiseliku energia, mis elab meis kõigis. Pimeduses on loominguline energia kõrgeim. Pimeduses tunneme end sageli ka piisavalt turvaliselt, et olla tõeliseks Mina Ise ja vabastada oma sügavaimad emotsioonid. Just pimeduses suudame lahti harutada kõik, mis on vajalik iseenda ümberkujundamiseks. Selle Kuuloomise energiates võime tunda end pisut emotsionaalsemana ja tundlikumana kui tavaliselt. Kuuloomise energia suunab nägema ka asjade heledamat külge ning keskenduma meeldivamatele emotsioonidele. Lubades endal pimeduses istuda, võime leida oma sisemise väe. Nagu seemegi, võime ka meie alustada oma kasvu pimeduses ja areneda valgusesse, kasvades uueks ja kauniks eluvormiks. Selle Kuuloomise ajal on ka lihtsam enesele ja teistele andestada, näidata kaastunnet oma mineviku vastu ja võtta kaasa ainult need osad oma minevikust, mida soovid näha ka enda tulevikus.