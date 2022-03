ALKEEMIA TAROSKOOP MÄRTSIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Tervis. Praegu on sulle parimaks tegevuseks enda eest hoolitsemisel kõik see, mis on seotud värskes õhus liikumisega. Mine jooksma või kõndima, suusata või sõida rattaga, vastavalt sellele, kuidas ilm lubab. Naudi tegevust ning sa tunned, kuidas tervis tuleb.

Küllus. Tööalaselt peaksid nüüd eriliselt hästi laabuma inimsuhted. Suudad end suurepäraselt väljendada ning mõistad ka teisi hästi. See tagab laitmatu koostöö ja toob ka igapäevase rahulolu. Rahaasjades suudad saavutada teatud tasakaalu. Sinu sissetulekud on stabiilsed, suudad väljaminekuid pisut kärpida ning soovi korral ka raha kõrvale panna.

Armastus. Pead oskama anda oma partnerile ruumi ja aega. Kasuta käesolevat kuud selleks, et õppida iseenda soove paremini tundma. Kui sa tead, millised on sinu ootused ja mis sulle tegelikult rõõmu teeb, siis suudad seda ka elult küsida. Usalda julgelt oma südame juhatust ja lähtu alati ainult armastusest.

Tervis. Sinu ülesandeks sellel kuul on keskenduda eelkõige minevikust pärit murede lahendamisele. Kui on mõni teema, mis on pärit kas eelnevast suhtest, noorusest või lausa lapsepõlvest ning sa tunned, et pole sellest ikka veel suutnud üle saada, siis võtagi nüüd teadlikult selle teema lahkamine käsile. Võib-olla ei suuda sa kõike üksi lahti mõelda ning vajad enda kõrvale sõpra või terapeuti.

Küllus. Elu majanduslik pool pakub väljakutseid, mis nõuavad pingutamist ja enda kokkuvõtmist. Anna endast parim, ole hoolikas, tähelepanelik ja järjekindel; kasuks tuleb, kui järgid tuntud ja sissetöötatud tegevusvõtteid. Nii suudad saavutada endale seatud eesmärke ja edu. Samuti võid silma jääda kellelegi, kellest saab tulevane koostööpartner või töökaaslane.

Armastus . Kui oled vallaline ja alles ootad kallima saabumist oma ellu, siis nüüd tasub vaadata lahtiste silmadega ringi kohtades, mis on sinu töö või erialaga seotud. Just läbi ühiste huvide või tegemiste tutvud kellegi meeldivaga. Kui oled suhtes, märkad oma kaaslase juures uusi huvitavaid tahke või asute koos tegelema mõne hobiga, mis teid veelgi lähendab.

Tervis . Kõige tähtsam sel kuul on piisav puhkus ja lõõgastumine. Tegele sellega, et stress ja kohustused üle pea ei kasvaks ning hoia suhted sõbralikud. Praegu võid kergesti langeda muremõtete küüsi või kaotada motivatsiooni. Püüa seda ennetada ja tegele teadlikult oma emotsioonidega.

Küllus. Tööalaselt pead olema tähelepanelik, sest sinu edu võib ohustada inimene, kes töötab sulle vastu. Ole oma töös korrektne ja ära lase end intriigidesse tõmmata, nii väldid ka ebameeldivusi, mida manipuleerimine võib kaasa tuua. Rahaasjades võid nüüd pidada plaani osta midagi, mis lubab sul liikuda ühest kohast teise, olgu see jalgratas, auto või lennukipilet.

Armastus. Sinu elus on olemas armastus ja headus, mida tuleb vaid märgata ja vastu võtta. Kui oled suhtes, siis pakub kuu rahulikku ja stabiilset arengut parema üksteisemõistmise suunas. Kui oled vallaline, ootab sind ees kohtumine inimesega, kes tekitab sinus turvatunnet ja pakub omalt poolt hoolitsust, romantikat ja põnevust.

Tervis. Praegu tasub oma menüüsse lisada võimalikult palju värsket, millest saaksid vitamiine, et keha turgutada, tervendada ja särama lüüa. Kasuta kodumaist ja looduslikku kraami nii oma sisemuse kui välimuse eest hoolitsemisel. Liida tervise eest hoolitsemise rutiini liikumine värskes õhus ja piisav ööuni ning sa oled valmis kevadele terve ja tugevana vastu minema.

Küllus. Töö- ja rahaasjade osas on viljakas ja tulutoov aeg. Tunned end kindlalt ja kindlustatult. Samas ei tohiks sa selle emotsiooniga liiga kõrgele lennata, sest parem on alati ka pisut tulevikku kindlustada. Kui tunned, et oled õigel ajal õiges kohas, siis anna alati endast parim ning kui võimalik, siis säästa või investeeri ka tuleviku tarbeks.

Armastus. Sa oled ehk ise pisut kaugenenud armastuse teemadest, kuid sinu elus on keegi, kes sinust hoolib ning soovib sind hoida ja kaitsta. Praegu oleks hea tegeleda tehnikatega, mis aitavad saavutada suuremat kontakti hinge ja südamega, et end romantikale ja kirele taas avada.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Armastus. On aeg oma armuasjade hetkeseisu kriitilise pilguga hinnata. Alusta sellest, et tunnistad endale, kas armastad ja väärtustad end piisavalt ning lubad enda kõrval olla inimesel, kes samamoodi sind tõeliselt austab ja hindab. Kui oled kellegagi koos lihtsalt sellepärast, et sa ei soovi üksi olla, siis oled oma lati ilmselgelt liiga madalale lasknud.

Küllus. Töö- ja rahaasjad laabuvad sel kuul ladusalt. Sinu oskusi ja panust hinnatakse vääriliselt ning saad selle eest ka korralikku tasu. See ei tähenda küll, et rahas supled, kuid üht-teist saad endale siiski lubada. Kui oled soovinud töökohta vahetada, siis just nüüd ilmub põnev pakkumine, mida tasub ära kasutada.

Tervis. Sel kuul võivad kimbutada stress ja unehäired. Kui tunned, et elu virvarr hakkab üle pea kasvama, ole julge ja tõmba pidurit. Anna endale õigel ajal võimalus puhata ja lõõgastuda. Kui saad, võta puhkust, kui ei, luba endale kasvõi pikk nädalavahetus, et saaksid lihtsalt magada ja teha seda, mida naudid.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Armastus. Armuelus ootab sind aeg, kus pead tegelema enda jaoks mitte just kõige meeldivamate teemadega. Võib olla, et sind juba pikemat aega häirinud asi kerkib nüüd jõuliselt päevakorda ja nõuab tähelepanu. Ehk tunned, et su partner on eemalolev ja mitte nii palju suhtele pühendunud, kui ootad. Anna endale aega selgusele jõuda. Vastused ei tule üleöö, vaid kooruvad järk-järgult.

Küllus. Töö- ja rahaasjades ootavad head üllatused. Kui sul on vähegi soovi oma töötingimusi parandada, palgalisa küsida või uusi põnevaid väljakutseid leida, ära kõhkle. Just nüüd on sinu jaoks kõik uksed valla, kui vaid ise endasse usud ja piisavalt julge oled.

Tervis. Nüüd on aeg lisada enda eest hoolitsemise rutiini mõned poputavad ja turgutavad teraapiad. Mine massaaži, võta vanni, käi saunas, mediteeri või hakka joogaga tegelema. See aeg, mida sa oma keha ja vaimu eest hoolitsemisse panustad, on hästi kasutatud.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)