Lihtsad viisid, kuidas aidata Ukraina loomi

On suur rõõm näha, et niivõrd paljud meist on juba näidanud üles soovi aidata nii Ukraina inimesi kui nende neljajalgseid sõpru. Kuna praegu on liikvel palju infot, mida jälgida on aeganõudev, siis toome Loomuses sinuni võimalused, kuidas aidata Ukraina loomi.