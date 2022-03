Aiandus on küll tähtis, aga seemnete säilitamine hädavajalik

"1930ndatel ja 40ndatel oli koduaednike seas seemnete säilitamine väga populaarne," ütleb Fern Marshall Bradley, raamatu "Saving Vegetable Seeds" autor ja Chelsea Green kirjastuse toimetaja. See tava küll hääbus ajapikku, aga selle on taaselustanud aednikud, kes soovivad oma põllukultuuride üle suuremat kontrolli (ja loovust). Ja sellega algust teha on lihtsam, kui tundub. Kui kasvatate ube, tomateid, kabatšokke või muid sarnaseid taimi, siis kasvatategi juba ühtlasi ka seemneid. "Miks siis mitte astuda väike lisasamm ja neid seemneid ka säilitada?" ütleb Bradley.

Praegu on aga ehk kõige olulisem see, et seemnete säilitamine (ja jagamine) on ka majanduslikult mõistlik tegu. "Inimestel on praegu rahaliselt raske," ütleb Philip Kauth, Seed Savers Exchange'i seemnete säilitamise osakonna juht. Kuid seemnete säilitamine on tasuta ning paljud seemnehoidlad, seemnevahetuspunktid ja muud asutused müüvad seemnepakke madalama hinnaga kui jaemüügis oma seemneid pakkuvad ettevõtted. "Kokkuhoiu osas on häid külgi palju. Igal aastal ei ole vaja uusi seemneid osta ja sõltuvalt aastaajast ei ole vaja osta ka põllusaadusi."

Viimastel aastatel on paljud USA pärismaalaste hõimud kasutanud seemnete säilitamist vahendina oma kultuuri alalhoidmiseks - säilitades nõnda tulevastele põlvedele ka selliseid tähtsaid põllukultuure nagu Cherokee White Eagle mais, Trail of Tears uba ja Candy Roaster kabatšokk.

USA-s on käimas otsekui aianduse renessanss. Kuna koroonaviiruse pandeemia tekitab tähtsaid küsimusi meie toidusüsteemi tuleviku kohta, ostavad inimesed kõikjal seemneid kokku, kaevavad hoovidesse peenraid ja jooksevad tormi meisteraednikele, et nende käest nippe õppida.

Miks vältida patenteeritud seemneid?

Seemned on kas vabalt tolmeldatavad või hübriidid. Need viimased on sageli aretatud konkreetsete omaduste, näiteks põuakindluse või suure saagikuse saavutamiseks, aga neid seemneid säilitada ei ole võimalik. Erinevalt vabalt tolmeldatavatest seemnetest, mida saab koguda ja aasta-aastalt uuesti istuda ning sedasi saada samu tomateid või lehtsalatit nagu eelmiselgi aastal, on hübriidseemned sageli patenteeritud ja aretatud nõnda, et annavad saaki vaid ühe korra. Tehniliselt võib neid seemneid küll säilitada, aga need ei kasva tüübipäraselt, mis tähendab, et tulemuseks on tõenäoliselt taim, mis annab teistkordsel istutamisel vägagi erineva saagi (kui seeme üleüldse idanema läheb).

Alates 1970. aastal vastuvõetud sordikaitseseadusest (PVPA), mis andis ettevõtetele omandiõiguse teatud seemnete üle, ning 1980. aasta Ühendriikide ülemkohtu otsusest kohtuasjas Diamond v. Chakrabarty, mis võimaldas ettevõtetel anda seemnetele täieliku patendikaitse, hakkas seemnete omandiõigus sarnanema rohkem intellektuaalset omandit käsitleva seadusega. Paljudel juhtudel ei tohtinud põllumajandustootjad enam ise seemneid säilitada ja ka sordiaretajad ei saanud kasutada patenteeritud seemneid uute taimesortide aretamiseks. Tänapäeval on suurem osa seemnearetusest kolinud riiklikest ülikoolidest eralaboritesse ning enam kui 60% ülemaailmsest seemnemüügist on vaid nelja ettevõtte kontrolli all.

"Kui seemnete ostmiseks on võimalik pöörduda vaid kahe firma poole, siis on tegu probleemiga."