Märtsikuu energiad: luba uuel tulla oma ellu!

Samas on võimalus näha seda, mida Sa hetkel vajad ja millest oleks vaja vabaneda. Kõik toimuv kuu alguses võib tekitada segadust. Samas, kes jääb emotsioonidesse kinni, hakkab taas tegelema sellega, mis ammu ei tööta. Mõni kaotab pinna jalge alt, mõni hakkab sobitama ennast uuega, et säilitada tasakaalu.

Märtsikuu avab uued individuaalsed lähenemised ja teed, kuid hakatakse otsima võimalusi "stabiilsuse" saavutamiseks. Mõni alustab uuel rajal ja teeb uued valikud. Praegused muudatuste lained mõjutavad kõiki, kuid soov võidelda, olla masenduses, vihata, kanda endas tigedust ja sildistamine, tekitavad tagasilöögi läbi looduse, mis on armastus ja tasakaal.

Inimesed hakkavad nägema valet, tulevad välja saladused, valge muutub mustaks ja must valgeks. Võimalik, et agressiooni tase veel kasvab. Võivad tekkida uued figuurid, kuid need on varjatud ja neid keegi veel ei märka.

Inimesed hakkavad taas otsima uues vanade stsenaariumite kordumist, võrdlevad, leiavad ajaloost sarnaseid sündmusi. Kuid see puudub, sellest on vaid mugav tsirkust teha.

Võimalik, et toimuv nõuab aega rohkem kui me loodame ja ootame. Inimesed on väsinud muutustest, kuid just need näitavad, kuidas üks teema võib muutuda teiseks teemaks ja esimene teema polegi enam oluline.

Martsikuu annab uue impulsi, kuid selle realiseerimine võtab aega. Anna ja luba uuel tulla Sinu ellu.

Kuidas kergemini lahti lasta? Lubamine - see on retsept. Lihtsalt luba kõigel olla, kõik mis toimub on inimkonna peegeldus, sellised me oleme ja sellest me praegu vabaneme.

Me kõik oleme teinud enda valikud selleks, et siia tulla just sellisel ajal. Me oleme seda endale LUBANUD. Mõtle selle üle: kõik mis tundub Sulle õige, kas on õige? Tõesti? Vastus sellele küsimusele viib Sind kiiresti edasi.