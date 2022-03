Kas sinul on hirm vastutuse võtmise ees?

Kui kaua me tahame olla õpipoisid ja koolis käia või jäädagi igavese üliõpilase rolli? Mingil hetkel tahab igaüks olla ise oma elu president ja oma elu kujundada!

� Kliendi kogemus. Vahel mulle tundub, et isa ei tegelenud minuga sellepärast, et ta ei suutnud taluda seda vastutust, mis lapsega kaasneb. Lihtsam oli eemalduda ja käia hästi palju tööl. Oma tööd oskas ta hästi ja seal sai ka tunnustust. Minust ta ei hoolinud, nii näis mulle, aga kui hiljem teraapias selle teemaga tegelesin, sain aru, et isa vältis minuga olemist, sest kartis minuga olla. Ka sain aru, et isa kartis vastutada abielu eest, ta oskas hästi vaid oma tööd. Tal endal polnud eeskujuks toimivat peremudelit ja nii jätkas ta samamoodi nagu tema isa, kes samuti ei julgenud vastutada oma pere eest.

Esmalt tuleks tegeleda sellega, mida vastutus tähendab ja miks seda tegema peab. Vastutus tuleb võtta enda heaolu, tervise ja üldise õigluse pärast. Kui prügikastist toituv inimene on oma eluga rahul ja tema ainuke vastutus enda ees on leida ööseks soe magamiskoht, siis see on tema elu ja abi pakkumine tavaliselt ei toimi.

Millised on sinu isiklikud elustandardid ja mis on sinu vastutusala? Kui sa tead, mida sa vajad elult, kui see on selge, siis pole ka hirmu vastutada. Võttes endale vastutuse või andes mingid asjad kellelegi teisele vastutada, kardame kõige rohkem hinnanguid ja tagajärgi.

Meil on vastutus oma lapse eest, suhte eest, jne, ja kui see kogum on liiga suur, siis on kohal ka hirm, sest mitte kunagi ei suuda me kõiki ja kõike kontrollida.

Üks oskus, mida oleks väga vaja, on usaldamine. Usaldades protsesse, aega ja kõiksust - alles siis saabub vabadus ehk selline elu, kus pole liigseid hirme. Kui minatunnetus on mingil põhjusel puudulik, on oma elu eest vastutuse võtmine keeruline. Sageli võtavad inimesed, kes kardavad ise vastutada, endale ohvrirolli ning kasutavad mõnikord partnerit nagu karku kaenla all, pannes samas kõige ebameeldiva eest oma elus vastutuse teistele.