Sisemine vastupanu muutustele, ka positiivsetele, on igati loomulik

Foto: depositphotos.com

Ma olen kindel, et paljud teie hulgast on kogenud millegi uue õppimist - nagu meditatsiooni või igal hommikul rohelise smuuti valmistamist, mis mõlemad võivad aidata ärevuse vastu -, ent nädala või kuu aja pärast leiate, et olete hobuse seljast maha kukkunud... Miks see nii on? See on nii sisemise vastupanu pärast. Miks sa peaksid vastu seisma arengule ja tervenemisele, kui need viivad vaid positiivse muutuseni? Vastus on küsimuses endas: see on muutus ise, mis on nii hirmutav. Üks osa meist, ja nii on see meie kõigiga, igatseb jääda tuttavasse, turvalisse ja ettearvatavasse maailma, ning see osa ongi vastu meie kasvupüüdlustele, kirjutab Sheryl Paul oma raamatus "Ärevuse tarkus".