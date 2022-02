NÄDALA TAROSKOOP 28.02 - 06.03 | Usalda oma südamehäält ja universumi juhatust

Nädala kaartideks on karikate äss ja müntide üheksa. Tegeletakse teemadega, mis puudutavad armastust, edu, vabadust ja õnne- ja turvalisustunnet. Praegu peaks usaldama oma südamehäält ja sisemist tarkust. Kiirustada ei ole vaja millegagi, iga asi vajab küpsemiseks aega. Hoia oma mõtted positiivsed, ära kaota usku ja lootust ning ära lase endasse hirmu. Ära unusta, et see, millel on kogu sinu fookus, see võtab sinu elu üle.

Armastuse osas on ees ootamas nädal, mis toob häid uudiseid ja laseb nautida seda, mida oled oodanud. Kui oled vallaline, siis just praegu on suur tõenäosus oma hingesugulasega kohtumiseks. Kui oled suhtes, siis peaks praegu pühenduma sellele, et kujundada oma nö argipäevast meeldiv ja nauditav teekond. Kohtle oma kaaslast nii nagu soovid, et ta sind kohtleks.

Tööalaselt on ees ootamas mingid huvitavad pakkumised, mis avavad sinu jaoks uued uksed ja lasevad oma oskusi proovile panna. Ka rahalises mõttes on nädal hea, sest võid saada lisaraha või mõne hinnalise kingituse. Kui planeerid investeeringuid teha või mõne rahaliselt suurema väljamineku, siis usalda kindlasti oma sisetunnet. Kui tunned, et asi pole päris see, mis peaks, jäta oma samm tegemata. Kui tunned, et see on täiesti õige, võid julgelt tegutseda.

Tervise osas peaks praegu ise aktiivselt tegutsema. Kui soovid, et pikalt vindunud terviseprobleemid mööduks, siis pead teadlikult enda eest hoolitsema. Ära oota, et käed rüpes istudes midagi muutuma hakkaks. Võta end kätte ja tee konkreetsed muutused oma toitumise, liikumise osas ja samuti sellest, milliseid emotsioone endasse lased.

NÄDALA TAROSKOOP 28.02 - 06.03

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku müntide viis. Nüüd saabuvad sinu ellu muutlikud ajad. Sa pead mingi asja osas iseendas selgusele jõudma või siis pead ümbritsevatega mõne selgitava "lahingu" maha pidama. Kohati võib sulle tunduda, et saatus oleks justkui sinu vastu, kuid õnneks ei ole see tõsi. Kõik laabub täpselt nii nagu sinu jaoks parem on.