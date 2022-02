Kas mõni inimene on rumalam kui teine?

Nasruddin ütles: "Kolmkümmend." Sest see oli tal peas: kõigepealt tuleb öelda seitsekümmend ja siis kolmkümmend. Keiser küsis: "Kas sa oled hull?" Nasruddin vastas: "Härra, me mõlemad oleme hullud - omal moel! Te küsite valesid küsimusi ja mina pean andma õigeid vastuseid! See on probleem. Ma ei saa midagi muuta, sest teie inimesed on siin - need, kes mind treenisid. Nad vaatavad mind. Ma ei saa midagi muuta ja teie küsite minult valesid küsimusi. Me mõlemad oleme hullud omal viisil. Ma pean andma õige vastuse - see on täielik hullus. Kui poleks olnud valmis vastuseid, oleksin vastanud teile õigesti, aga nüüd on pahandus. Ja teie küsite valesid küsimusi vales järjekorras."