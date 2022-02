Mai-Agate Väljataga: Ära karda eksida, see on sinu kogemuste saamise viis

Foto: depositphotos.com

Üks levinud uskumus on, et ei tohi oma elurõõmu välja näidata. Vastasel juhul läheb kindlasti halvasti. Oi kui palju on neid inimesi, kes ei luba endale naerda, sest vaata kui palju on õnnetuid! Oma tunded surutakse alla, sest sellises maailmas ei tohigi rõõmus olla. See on võltsvagadus. Võltsvagadus ei aita kedagi, kõige vähem veel sind ennast. Naera ja nakata ka teisi oma naeruga - teed maailma ilusamaks.