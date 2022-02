Vii oma unistused täide! Manifesteerimise 5 sammu

Kui me oleme jõudnud selgusele, mida me tahame, tuleb seda ka küsida. Millegi tahtmine pole vale, sest see on unistamine. Kuid selle saamiseks, tuleb seda ka paluda. Palumine on teine samm, et soovitu saaks realiseeruda. Palumisel on oluline jõuda palve olevikus sõnastamiseni. Näiteks „mul on armastav partner, kellega koos loomisest ma tunnen rõõmu ja kergust ning kellega ma klapin kõikidel tasanditel".

Mis tunne see on, kui sul on soovitu? Kas sa usud, et oled kõike seda väärt? Kui sa ei usu, et oled küsitut väärt, siis see ka ei täitu. Suur osa soovidest ei täitu just seetõttu, et me ise hakkame kahtlema, seame endale raamid varasemate kogemuste või uskumuste näol. Öeldes endale, et niikuinii see olukord ei muutu või see ei sõltu ainult minust, blokeerime ära selle soovi, mille täitumisest unistame. Näiteks unistades armastavast partnerist võib meid piirata uskumus, et kõik head mehed on juba võetud. Uskumustel on suur jõud. Märka oma sisekõnet peale soovi sõnastamist. Märka, kas usud, et oled parimat väärt. Ja kui ei ole, siis tasub seda endale igal hetkel kinnitada, kuni uskuma hakkad.