Pole tähtis, milline uks elus sulle avaneb või sulgub, sa oled alati hoitud

Pole tähtis, milline uks avaneb või sulgub, sa oled alati hoitud. Sa olete igavene. Sa liigud igavesti ühest kogemusest teise.

Vaata, kuidas avad uksi rõõmule, rahule, tervenemisele, küllusele ja armastusele. Uksi mõistmise, kaastunde ja andestuse juurde. Uksi vabadusse. Uksi, mille taga on eneseväärikus ja enese väärtustamine. Ukse enesearmastuse juurde. Kõik see on sinu ees. Millise ukse sa kõigepealt avad? Pea meeles, et sa oled hoitud. Tegemist on vaid muutusega.

Hirm tekib sellest, kui sa ei usu,et Elu protsess on sinu päralt. Järgmine kord, mil kardad, ütle:

"Usun, et Elu protsess hoolitseb minu eest."

Kõik mu kogemused on minu jaoks õiged

Oleme käinud ustest alates sellest ajast, kui sündisime. Sünd oli üks suur uks ja suur võimalus. Tulime siia planeedile kogema Elu just selles ajas. Me valisime endale vanemad ja oleme sellest ajast saadik mitmetest ustest läbi läinud. Meile on kaasa antud sisemine varustus selleks, et elada siinset Elu täiel rinnal ja rikkalikult. Meil on selleks olemas kogu tarkus. Meil on selleks olemas kõik teadmised. Meil on selleks kõik võimed ja anded. Meil on selleks olemas vajalik armastus ja emotsioonid.

Elu on siin selleks, et meid toetada ja meie eest hoolitseda ning meil tuleb seda teada ja uskuda. Uksed sulguvad ja avanevad pidevalt ning kui jääme keskendunuks endasse, siis oleme alati kaitstud, ükskõik millisest uksest me läbi läheme.

Isegi kui läbime siin planeedil viimast ust, pole see veel lõpp. See on ühe uue seikluse algus. Muutuse kogemises pole midagi halba. Täna on uus päev. Me kogeme palju imelist ja uut. Me oleme armastatud. Ja nii see on.