Alkeemia lugemisnurk | Lea Dali Lion: Minu vähk oli tark ja toitus ühest konkreetsest energiaallikast

Teadsin juba algusest peale, et miski selles teoorias ei klapi. Kõigepealt polnud neil sooja ega külma sellest, kas ma sõin või mitte. Ja kuigi ma suudan nad energeetilise puhastamise tulemusel alati ära vaigistada ja uuesti unele panna, ärkavad nad hoopis erinevatel asjaoludel. Nagu toituksid erinevalt. Kuidas see aga võimalik on, kui nad mõlemad vähkkasvaja nime kannavad? Saan aru, et üks neist oli agressiivsem ja teine rahulikuma loomuga, aga toituma peaksid ju mõlemad sellest energiast, mida keha toitu omastades toodab. Mulle on kangesti tunduma hakanud, et minu loomakesed toituvad ainult ja ainult negatiivsest energiast, mis iseenesest ongi ju stressitekitaja. Kui ennist arvasin, et vähk sööb igasugust energeetilist sodi, siis nüüd tean, et ta on tark ja toitub ühest konkreetsest energiaallikast. Seega toitub minu üks rind ühe inimese kaudu saabuvast energiast, teine rind aga teise inimese kaudu saabuvast energiast. Ja mitte kordagi pole see teistmoodi olnud.