KUULA ALKEEMIA PODCASTI! Anneli Urge "Teraapilised vestlused #6" | Koolijuht Hendrik Agur: Kool on elu!

Seekordses Alkeemia podcasti saates on kõne all Eesti hariduse hetkeseis koolijuhi vaatenurgast lähtudes. Kooliteema puudutab meid kõiki, sest kool algab meie kodudest ja emakeelne haridus on meie riigi alustala. Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur tunnetab kooli orgaaniliselt terve ja tervendava eluvormina ning tunnistab, et on noorte ägedast ja ainulaadsest keskkonnast sõltuvusse sattunud.