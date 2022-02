Emotsionaalne vägivald suhtes | Kolm valet, mida sa ei tohi uskuda!

1. SINA VASTUTAD OMA PARTNERI ÕNNE EEST

See vale püsib sinu loomuliku soovi najal olla oma kaaslase meele järele. Kuid see on täielik vale. Keegi ei vastuta oma partneri õnne eest. Sa saad anda enda poolt parima, et ta tunneks end armastatuna ja turvaliselt, kuid lõppvastutus oma õnnelikkuse eest lasub ikka inimesel endal. Kahjuks on vägivaldsetel inimestel sageli ebarealistlikud ootused seoses nende asjadega, mis neid nende arvates õnnelikuks teeb. Mõned su partneri ebarealistlikud ootused sinu suhtes võivad olla näiteks:

• et sa suunad kogu oma tähelepanu temale,

• et sa paned tema vajadused enda või isegi oma laste omadest ettepoole,

• et sa vaatad teda kui oma ülemust, kel on kõigis küsimustes lõplik sõna.

Kokkuvõtteks: ükskõik kui palju sa ka ei pingutaks, mõned inimesed pole kunagi õnnelikud ning kõik sinu jõupingutused neile meele järele olla jooksevad liiva. Vägivaldsed inimesed on sageli depressiivsed, ebakindlad ja ebaadekvaatsed inimesed, kellel on suured vaimse tervise probleemid, mida sina lahendada ei saa.

2. SINA VASTUTAD OMA PARTNERI VIHA EEST

Vägivaldne partner usub, et sina oled süüdi, kui tema vihaseks saab. Kui sina oleks vaid teinud seda ja toda, siis tema poleks vihastanud. Ja kuna sina teda vihastasid, siis on tema emotsionaalselt (või füüsiliselt) vägivaldne käitumine põhjendatud. Tema arust on lahendus selles, et lihtsalt ära aja teda enam vihaseks. Tee kõike, mida ta tahab, ära sea tema otsuseid kahtluse alla, ära vaidle vastu, ära tee midagi, mis talle ei meeldi. See vale asetab vägivaldse partneri lapsevanema, ülemuse või võimukandja positsioonile. Ja see sunnib ohvri kaitseseisundisse, pannes teda ennast jälgima, endas kahtlema ja ennast süüdistama.

3. SINU ÜLESANNE ON SUHTEID SILUDA JA PAREMAKS MUUTA

Kuna vägivallatsejad ei tunnista oma probleeme, siis projitseerivad nad need teistele, eriti oma partnerile. Ja kuna nende arvates on kõik suhteprobleemid kaaslase põhjustatud, siis kaaslane peab need ka lahendama.