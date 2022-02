Tunned kadedust? Transformeeri see loovenergiaks!

Tunne, et midagi on puudu ja sulle ei jätku, tekitab sisemist valu, tigedust ja solvumist. Kui oled millegi või kellegi peale kade ja soovid sellest vabaneda, siis mõista, mis kadetseja peas toimub. Ürita mõista nii ennast kui teisi.

Kuidas sellest aru saada, et oled kade? Kui sul tekivad teise inimese suhtes negatiivsed emotsioonid, siis küsi endalt: kas ma olen kade? Inimeses on kaks edasiviivat jõudu: soovid, mis väljenduvad kiindumuses, tungis ja ihas, ning hirmud, mis väljenduvad jälestamises.

Negatiivsed emotsioonid on maskeeritud soovid või hirmud. Kadeduse põhjuseks on täitumata soov. Võta paber ja kirjuta: "Ma kadestan oma kolleegi/ülemust/naabrit/ sõbrannat sellepärast, et ..." Kirjuta, kas põhjuseks on mõni tema iseloomuomadus, elustiil, anne, suhe. Seejärel kirjuta paberile omaenda tegelik soov ehk see, mis sinus kadedust tekitab.

Iga tunne meie maailmas on duaalne ehk tal on oma plussid ja miinused. Miinusest on alati võimalik pluss teha ehk tunne positiivseks muuta.

Kadedust tekitavatel asjadel, omadustel ja sündmustel on hävitav energia. Vaimustus on loov energia, kuid meie mõtteprotsess tekitab sellest negatiivse ehk miinusega tunde. See, mis sinus kadedust tekitab, tegelikult vaimustab sind!

Kui sa kadeduse vaimustuseks transformeerid, täitud loovenergiaga, mis aitab täituda su enda soovidel. Selle asemel et öelda "Ma olen kade", ütle: "Ma olen vaimustatud".

Inimestel, kellele enda elu meeldib, on sarnane omadus - nad oskavad elu, õnne ja rõõmu nautida. Kui tunned, et tahad teha samu asju, mida tema teeb, omada seda, mis tal on, ja elada nii, nagu tema elab, siis tegelikult tahad sa vaid rõõmus ja õnnelik olla ning samamoodi oma elu nautida.

Kadeduse peamine põhjus on soov kõigest täielikku rahuldust tunda. Sa ei kadestaks ju inimest, kes on masendunud või tige, kellel on hingehaavad, kes tunneb valu ja armukadedust. Järgmine kord kadedust tundes küsi endalt, mille pärast sa tegelikult kade oled, millest vaimustud ja mida kohe praegu tahaksid.