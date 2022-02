Süda, universumi meistritoes, mida vähesed mõistavad

Enamiku inimeste süda töötab omapäi. Kuigi südame käitumine järgib meie elu käiku, ei ole südamest päris aru saadud. Kui mingil ajahetkel süda juhtumisi avaneb, siis me armume. Kui mingil ajahetkel süda juhtumisi sulgub, siis saab armastus läbi. Kui südamel on juhtumisi valus, siis me oleme vihased, ja kui me südant enam üldse ei tunne, siis tunneme end tühjana. Kõik need erinevad asjad juhtuvad, kuna südames toimuvad muutused. Need südames toimuvad energiamuutused ja -variatsioonid juhivad su elu. Sa oled end nende muutustega niivõrd identifi tseerinud, et kasutad sõna "mina", kui sa räägid sellest, mis su südames toimub. Aga tegelikkuses ei ole sa oma süda. Sa oled oma südame kogeja.

Südamest on tegelikult väga lihtne aru saada. See on energiakeskus, tšakra. See on üks ilusamatest ja võimsamatest energiakeskustest ja see mõjutab meid iga päev. Nagu oleme õppinud, on energiakeskus piirkond sinu kehast, läbi mille energia fokusseerub, levib ja voolab. Seda energiavoogu on kutsutud Šakti'ks, Vaimuks ja Qi'ks ning see mängib sinu elus läbivat rolli. Tunned oma südameenergiat kogu aeg. Meenuta, mis tunne on tunda oma südames armastust. Meenuta, mis tunne on kogeda entusiasmi ja inspiratsiooni oma südamest välja voogamas. Meenuta, mis sa koged, kui tunned end tugeva ja enesekindlana, kuna südames pulbitseb energia. Kõik see saab toimuda põhjusel, et süda on energiakeskus.