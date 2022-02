Asteroid Elektral on kolm kaaslast

Nii nagu planeedil, võib ka asteroidil ehk väikeplaneedil olla looduslikke kaaslasi ehk kuid. Nüüd on teadlased avastanud, et ühel asteroidil on looduslikke kaaslasi tervelt kolm. Nii palju kaaslasi ei olnud ühelgi asteroidil seni teada, vahendav Novaator.err.ee.