MAAGILINE PÄEV 22.02.2022! Täna on kuldne aeg soovide täitumiseks!

Paljud küsivad: "Mis on minu eluülesanne?" Ole siin ja tee seda, mis teeb Sind õnnelikuks. Armastus on rõõm, mitte valu ja kannatused. Näita inimestele oma hinge heldust. Täna on kõik hea selgelt aru saada ja paista, sa tead, mida enda elus soovid, kuhu pürgid ja mida endale valid.

Terviseseisund on hea, kuid ürita säilitada rahu ja stressi vältimiseks vähem vaata uudiseid. Hea on teadlikult hingata ja täita ennast hapnikuga. Jaluta ja tunneta ühendust maaga. Õhtul, hiljem enne kuldset minutit on hea olla soojas kodus. Mis on kuldne minut? Mulle endale meeldivad erinevad kerged rituaalid. See on täna kell 22.22 maagiline minut soovide täitmiseks. Hea on panna põlema küünal ja varem lehele kirjutada oma soovid, kuid olevikus nii (näiteks): aastal 2022, mul on autojuhiload ja uus auto või aastal 2022 ma elan oma uues korteris või aastal 2022 ma töötan uuel töökohal. Koostad endale nimekirja.