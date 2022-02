Veebruari lõpp toob kaasa kergust ning tagasipöördumist rõõmu ja rahu juurde

Järkjärgult hakkab lähikuudel avanema hulgaliselt uusi võimalusi ja valikuid. Lausa nii palju, et nende hulgast võib olla isegi raske valida. Sinu sisemine töö, kõik, millest sa loobud ja mida asemele lood, kajastub kogu inimkonna ühises arengus. Igaüks loeb, kõigi panus on tähis ja oluline. Kõik on üks, me oleme kõik ühenduses.