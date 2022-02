NÄDALA TAROSKOOP 21.02 - 27.02 | Elu sunnib sind valikuid tegema!

Nädala kaartideks on sauade äss, karikate kaheksa ja tugevus. Käes on jõuliste ja tarkade valikute aeg. See, mis ei ole õige, hakkab aina enam ärritama, hinge kriipima ja ebamugavust põhjustama. Kõik selleks, et anda sulle märku, millal on aeg lahti lasta. Kõik see, mis kunagi su ellu sobis, sind rõõmustas ja teenis, ei pruugi enam sinu praeguse minaga ja elukorraldusega kuidagi haakuda. On aeg enda ümber ja enda sees ringi vaadata. Kõik seisev energia tekitab vaid blokeeringuid. Julge lubada muutustel oma ellu tulla, isegi kui see on ebamugav või ei tundu esialgu turvaline, sest tõukab sind mugavustsoonist välja.

Armastuse ja suhete osas jätkuvad murrangulised arengud. Võid avastada, et suhe, milles oled viibinud ja mille kohta oled arvanud, et see on kindel, hakkab äkitselt alustaladeni kõikuma ning lagunema. Teiselt poolt võivad aga uued tutvused areneda üleöö suhteks või kirglikuks romaaniks. Praeguseid südameasju puudutavaid arenguid tasuks tähelepanelikult jälgida, sest kõik see, mis sinu sees ja sinu ümber toimub, on väga tugevalt seotud õppetundidega, mille pead elus omandama.

Tööalaselt võib ette tulla situatsioone, millega sa pole päriselt rahul. Kõik asjad ei lähe nii nagu sa oled planeerinud, kuid ära seetõttu lase tujul langeda. Vahel toovad elu keerdkäigud meile hoopis huvitavamaid väljakutseid ja võimalusi. Vaata avatud ja põnevil pilgul ringi, sest kui mõni uks sinu jaoks sulgub, siis tähendab see, et peagi avaneb kusagilt uus võimalus. Sinu ülesandeks on seda märgata, mitte jääda vanu asju taga nutma.

Tervise osas tasub nüüd hoida meeles, et terves kehas terve vaim. Seega, hoolitse oma füüsilise tervise eest ning samuti leia igas päevas võimalus puhkamiseks, meelerahu saavutamiseks ja oma vaimse tasakaalu eest hoolitsemiseks. Praegu on hea aeg selleks, et hakata kehale tasapisi rohkem füüsilist koormust andma.

NÄDALA TAROSKOOP 21.02 - 27.02

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)