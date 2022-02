Tsitaadipäevik | Võta vastu see, mida elu sulle pakub!

1. "Elu on kogemuste jada ning isegi kui seda on raske mõista, muudab iga sündmus meid paremaks inimeseks. Maailm ongi loodud arendama meie iseloomu: me peame aru saama, et tagasilöögid ja raskused aitavad meil sel teekonnal edasi jõuda." Henry Ford

2. "Elu püstitab su teele palju takistusi ja annab sulle seejärel midagi, mida sa tegelikult vajad. Sinu ülesandeks on need takistused ületada. Kui lased neil ennast kõrvale juhtida või peatada, siis ei tee sa oma tööd, ja sellest tulenev kahetsus halvab sind rohkem kui need raskused." Andre Agassi

3. "Mõnikord on meie saatus sarnane talvituvate viljapuude omaga. Raske on uskuda, et need oksad kunagi veel roheliseks muutuvad ja õitsema hakkavad, aga me ikkagi loodame sellele, kuna me oleme varem näinud seda juhtumas." Johann Wolfgang Goethe

4. "On kolm põhilist teed, kuidas pürgida selle poole, mida tahate, seda saada ja omada - õige tee, vale tee ja teie tee. Mida kiiremini te leiate oma tee (ja mida parema meelega te seda mööda käite), seda kergemaks teie elu muutub ja väiksema pingutusega tuleb edu." Michael Neill

5. "Ela täiel rinnal. Võta vastu kõik, mis elu sulle pakub. Kanna hoolt enda ja oma sõprade eest. Lõbutse, tee lollusi ja säilita isikupära! Mine ja keera midagi tuksi! Seda tuleb ikka ette, nii et pigem naudi. Kasuta võimalust oma vigadest õppida: leia probleemi alged ja juuri need välja. Ära püüa olla täiuslik, vaid ole lihtsalt inimene." Anthony (Tony) Robbins

6. "Kui teile saab tõesti selgeks, mida te ausalt tahate, siis ühinevad kõik universumi jõupingutused, et aidata teil seda saada." Michael Neill

7. "Kunagi ei ole võimalik kontrollida väliseid faktoreid 100%. Seega on palju mõistlikum oma rahulolu siduda sisemise meelerahu arendamisega - nii oleme aina vähem sõltuvad välistest teguritest ja saame valida rahuseisundi ka ebameeldivates situatsioonides." Kaia-Kaire Hunt

Koostas: Rain Siemer

Loe lisaks: 12 võimsat ja südantliigutavat tsitaati tänulikkusest