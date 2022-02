8 viisi, kuidas kõige õnnelikumad paarid omavahel suhtlevad

Väga oluline asi paarisuhtes on see, et üksteist mõistetaks. Kõige enam külastatakse suhtenõustajaid ja terapeute just seetõttu, et inimesed ei suuda üksteisest aru saada. Pole veel olnud kedagi, kes ütleks, et me mõistame oma partneriga teineteist suurepäraselt ja sellepärast soovimegi lahutust. Küll aga juhtub pidevalt vastupidi.