Ilusate inimeste immuunsüsteem võib olla tugevam

Ühiskonnas on vaieldud sellegi üle, millised on ilusa inimese universaalsed omadused - siiani pole suuremale üksmeelele jõutud. Selge pole seegi, kas mingeid üldkehtivaid ilutunnuseid on üldse olemas. Ometi on ajaloos iga kultuur pidanud teatud füüsilisi omadusi teistest köitvamaks.