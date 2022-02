Meis kõigis on lõppematu energia, mida saad kogeda, kui sinu süda on avatud

Ütleme, et oled oma kahekümnendates ja sinu tüdruksõber või poiss-sõber jätab su maha. Sa oled nii suures masenduses, et muudkui istud kodus. Kuna sul ei ole energiat, et koristada, siis varsti on kõik asjad põrandal lohakil. Kuna saad vaevu voodistki välja, siis magad sa kogu aeg. Sööd sa ilmselt küll, sest kõikjal vedelevad pitsakarbid. Aga tundub, et miski ei aita. Sul lihtsalt ei ole energiat. Sõbrad kutsuvad sind välja, kuid sa keeldud. Sa lihtsalt oled liiga väsinud, et midagi teha. Enamiku inimestega on see mingil hetkel nende elus juhtunud. Tundub, et ei ole mingit väljapääsu ja tundub, et see jääb nii igavesti. Siis äkki ühel päeval heliseb telefon. See on su tüdruksõber. Just, seesama, kes sind kolm kuud tagasi maha jättis. Ta nutab ja ütleb, et "Jumal küll! Kas sa mäletad veel mind? Ma loodan, et sa räägid minuga veel. Ma tunnen ennast kohutavalt. Sinust lahkuminek on suurim viga, mis ma kunagi teinud olen. Nüüd saan ma aru, kui tähtis sa mulle oled ja et ma ei saa ilma sinuta elada. Ainult sinuga koos oldud ajal tundsin ma tõelist armastust. Kas sa palun andestaksid mulle? Kas sa saad mulle andestada? Kas ma võin läbi tulla ja sind näha?" Kuidas sul nüüd läheb? Tõsiselt, kui kaua aega sul läheb, et koguda piisavalt energiat, et voodist välja hüpata, korter ära koristada, duši all käia ja näole jälle mingi jume saada? See käib praktiliselt silmapilkselt. Oled energiaga täidetud hetkest, kui telefonikõne lõpetad.