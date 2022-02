Kärgpere hierarhia: Milline peaks olema laste ja vanemate omavaheline suhe, et peremudel toimiks?

Kärgperesid on igat masti, nagu seda on ka tavaperesid. Ebaküpseid, vaevatuid ja haavatud tiivaga inimesi ei saa kultiveerida kärgpere kui suhtevorm, vaid hoopis kolm muud põhjust: vähemalt üks isiksuslikult ebaküps bioloogiline vanem, kes arvab, et partnersuhte lõpetamine vabastab ka vanemlikust vastutusest, ega mõtlegi koostööle; purunenud partnerite liidust immitsev vastastikune või ühepoolne vaen ja kättemaks, mis ei võimalda vanemlikku koostööd lapse huvides; teisele ringile siirdunud vanema uue partneri ebakindlus oma positsiooni suhtes, tema egoistlikult lapsik soov olla vaba partneri minevikust ja suutmatus avada oma südant partneri lapsele, mis ei soosi vanematevahelist koostööd. Kärgperedest, mis on nendest kolmest kammitsast priid, kasvavad sama terved lapsed kui tavaperedest (ärgem unustagem, et ka tavaperedes tuleb ette väga keerulisi olukordi, mis lapsi traumeerivad).

Ameerika pereterapeut dr Constance Ahrons kinnitab, et lahkumineku läbi elanud lapsed tulevad tulevikus oma eluga sama hästi toime kui tavaperede lapsed tingimusel, et vanemate lahutus on olnud lapse vajadusi arvestav ja hilisem kärgpere elu on võimaldanud lastele piisava kontakti oma mõlema vanemaga. See pikaajaline uuring ütleb, et täiskasvanuks saades hindasid vanemate lahkumineku ja sellejärgse kärgpere saatusega inimesed oma enesehinnangu, edu ja õnnetaseme teiste inimestega võrreldes üldiselt samasuguseks kui mittelahutatud vanemate lapsed. Enamik neist möönab lahkuminekujärgseid raskeid kohanemisaegu, ent samas tunnistab, et see kogemus tegi nad tugevamaks ja targemaks. Küll aga toob seesama uuring välja, et need inimesed kalduvad täiskasvanuna vähem uskuma sõnadesse "Oleme koos, kuni surm meid lahutab" ja rohkem uskuma, et oma suhtega peab pidevalt tööd tegema. Lahutuse läbi elanud lapsed usuvad, et suhtele peab tähelepanu pöörama, mitte lootma, et asjad laabuvad iseenesest.