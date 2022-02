Kodukontorlased kipuvad tegema rohkem tasuta tööd

Mõtteeksperimendi raames võiks küsida esmalt tuhandelt inimeselt, kas nad eelistaksid võimaluse korral fikseeritud tööaega või paindlikku töökorraldust. Teine küsimus võiks uurida, kas antud vastus oleks olnud erinev enne Covid-19 pandeemiat. Usutavalt pooldatakse rohkem vaba graafikut ja selle valiku populaarsus kasvas pärast paariaastast kaugtöö kogemust. Enne pealesunnitud isolatsiooni toetuti ju sagedamini arvamusele, mitte kogemusele.

Pole teada, kuivõrd rajaneb järgnev oletusele ja praktikale, aga uuringutest selgub, et paindlikku töökorraldust tõstetakse kõrgemale isegi palga suurusest. Võimalik, et tööaja kasutamise paindlikkus tuleneb inimese reflektoorsest valikuvabaduse eelistamisest. Selle näitlik ilming on eelistada kahest kauplusest seda, milles on suurem kaubavalik, kuigi reaalselt sooritatakse oste pigem väiksema valiku puhul. Nähtust uurinud psühholoog Barry Schwartz avaldas teemat käsitleva raamatu pealkirja all "Valiku paradoks".

Piisavalt mõjusa kaugtöö kogemuse tõttu on jõudnud kätte aeg käsitleda paindlikku töö ootuste vastavust tegelikkusele. Valminud on isegi esimene põhjalik raamatu mahus käsitlus, mille pealkiri on hoiatavalt "Paindlikkuse paradoks". Autor on Ühendkuningriigi Kenti ülikooli sotsioloog Heejung Chung.

Erinevaid uuringuid koondavas väljaandes hoiatatakse, et suurema paindlikkusega töökorralduse puhul tehakse üldiselt tööd rohkem ja kauem. Töötajad mõtlevad töövälisel ajal rohkem tööga seotud mõtteid. Viimast võib teadmustöökeskse töö ajastul pidada samuti töö tegemiseks.

Saksamaal 32 000 töötajaga tehtud analüüsist järeldus, et vabalt oma tööaega kontrollivad töötajad tegid nädalas keskmiselt neli tundi lisatööd. Sellega seoses peaks eristama, kas tulemust mõõdeti tükitööle iseloomulike tootlike tulemuste või tootvale tegevusele kasutatud aja põhiselt. Tootlikkus pole ju ajas ühesugune.