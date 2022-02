Loomus kogub allkirju vibujahi keelustamiseks

Seadusemuudatuse arutelu legaliseerida vibujaht metskitsedele tõsteti 2021. aasta lõpus taas arutlusele. Loomade eestkoste organisatsioon Loomus leiab, et metskitsedele peetava vibujahi legaliseerimise asemel tuleb alustada koostööd, et välistada Eestis igasugune, sealhulgas ka väikeloomadele peetav, vibujaht. Seepärast kutsub Loomus seekord oma allkirjaga toetust näitama kõigi loomade vibujahi keelustamisele Eestis.

"Vibuga jaht ei ole tulirelvadega võrreldes kuidagi efektiivsem," rääkis Loomuse jahivastase töörühma juht Anny Drobet. "Vibu eeldab jahimehelt looma ääretult täpset sihtimist, mistõttu on tõenäosus looma vaid vigastada oluliselt suurem kui tulirelvaga jahti pidades. Tegemist on brutaalse jahipidamisviisiga, millega loomade elu arvelt oma meelt lahutatakse."

Vibujaht on keelatud enamikes Euroopa riikides. Seetõttu võib vibujahi legaliseerimine metskitsedele kaasa tuua suureneva jahituristide arvu, mis omakorda tähendab suuremaid tapatalge. Vibujahti mittepooldava jahimehe Mati Sepa sõnutsi avaks vibujaht jahiturismile uue tulusa sissetulekuallika. "Sokusarved on juba arvestatav trofee, mille eest välismaa jahiturist on nõus raha välja käima, eriti kui sokkudele saaks pidada vibuga jahti," ütles Sepp.