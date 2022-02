Neli sodiaagimärki, keda 16. veebruari täiskuu kõige enam mõjutab

Sõnn (21. aprill - 21. mai)



Lõvi sodiaagi täiskuu mõjutab sinu pere, kodu ja sõpradega seotud teemasid. Võid tunda, et need valdkonnad on nüüd sinu jaoks olulisemad ning kõik nendega seonduv puudutab sind eriti teravalt. Võid olla tundlikum ja sentimentaalsem kui harilikult. Selleks, et vältida arusaamatusi ja draamasid, ära toida ise oma hirmusid ega sulge oma silmi tõele. Ole paindlik, mõistev ja empaatiline.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Sinu jaoks on käes aeg, kui pead eelkõige iseendale tähelepanu pöörama. Võid tunda, et pead oma tunnete ja mõtetega tegelema selleks, et saada oma elu hetkeolukorras suuremat selgust. See ei ole isekus, vaid sinu sisemaailm nõuab endale suurema tähelepanu pööramist. Mõtiskle, jälgi oma emotsioone ja proovi neid enda jaoks lahti mõelda.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Sinu jaoks on praegu esiplaanil töö ja rahaga seonduv. Võid olla seatud valikute ette, kus pead langetama otsuse oma edasise majandusliku elukorralduse osas. Sa võid kaaluda ka töökohavahetust või mõnd uut hobi, mis võib pikemas plaanis hakata sulle ka sissetulekut pakkuma.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Sinu jaoks on praegune aeg äärmiselt emotsionaalne. Ära pelga oma tundeid ega suru neid alla. Praegu on paljude Veevalajate jaoks kätte jõudnud hetk, kus tehakse väga kaalukaid suhtealaseid otsuseid. Paljude jaoks tähendab see kas oma unistuste kallimale tunnete avaldamist või hoopis pikalt kaalutud lahkumineku jõustumist.