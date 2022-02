Alexis Varnumi nõuanded, kuidas käimasolevate muutustega sisemiselt kohaneda ja end paremini mõista

Inimeses endas toimuvad sellised protsessid, mida ta pole võimeline mõistama - on vastakad emotsioonid ja vihahood. Võid tunda, kuidas Sa kõiki vihkad ja tahad olla üksi. Tundub, et keegi ei mõista, ei tunne armastust ega seost Universumiga. Emotsioonid on laes, puudub soov midagi teha ja areneda, puuduvad sihid. Puudub ehk isegi soov enda eest hoolitseda, pesta hambaid ja panna selga puhtad riided, vaadata peeglisse, kammida juukseid. Miski ei huvita, päevad lihtsalt mööduvad ja on vaid väsimus. Miks nii toimub ja kuidas ennast aidata?

Kui me praegu laseme käed alla, siis me vajume veel sügavamale ja sealt ennast välja tuua on pärast raske. Ma nimetaksin seda transformatsiooni haavatavuseks. Me läbime kogu aeg läbime uusi seisundeid, mis vabastavad meid vanadest mustritest, hirmudest ja veendumustest. See protsess on vajalik ka siis, kui me seda ei mõista ja läbime valu. Me oleme elu jooksul mitu korda haavata saanud ja traumeeritud, me oleme ennast tervendanud ja enda traumadega tegelenud, kuid kõik see jätab jäljed südamesse. Tihti need jäljed tekitavad kooriku ümber südame ja võimas armastuse allikas on blokeeritud. Just sellest me praeguse protsessi käigus vabaneme.

Kahjuks see protsess pole kerge, sest kõik see istub sügavalt meie sees ja pole sugugi kerge sellest täielikult vabaneda. Side meie Hingega toimub läbi südame ja kui see on blokeeritud, siis kuidas Sa saad mõista, mida Sa tegelikult tahad. Kuidas mõista, mis tuleb mõistusest ja mis tuleb südamest

Selleks, et vabaneda südame blokkidest, mis takistavad armastusel vabalt voolata ongi transformatsiooni haavatavus. Asi on ka selles, et me pidevalt kardame midagi, eriti siis kui tunneme, et puudub jõud ja energia, et me ei saa ennast kaitsta. Me ei taha ka oma lähedastele rääkida, mis meiega toimub ja kuidas me elame.

Me kardame haigusi, sõda, nälga ja töötust. Me kardame, et keegi tuleb kallale ja teeb haiget. Me kardame, et teised ei mõista meid, et meie vastu kasutatakse isikliku informatsiooni.