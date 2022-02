KUULA ALKEEMIA PODCASTI! Anneli Urge "Teraapilised vestlused" | Maailm läbi noorte tarkade silmade: koolis käimine on jälle au sees

Väidetavalt on koroona-aegne distantsõpe ja sotsiaalne isoleeritus mõjunud kõige laastavamalt just noorte inimeste psüühikale ja põhjustanud ka hariduse kvaliteedi allakäiku. Täna kuuleme, kuidas hindavad olukorda noored ise. Kas ja kuidas on koroona mõjutanud nende füüsilist eksistentsi ja vaimumaailma, enesearengut, väärtushinnanguid, õppimisvõimalusi ja unistusi. Mis on z-põlvkonna väljakutsed ja panus uue maailmakorra loomisse.