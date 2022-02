Taevas kõrgub Lõvi täiskuu, mis loob soodsa aja romantiliste suhete arendamiseks, sügavamate sidemete sõlmimiseks ja südametasandi õpetajate leidmiseks

Lisaks toob see Täiskuu kaasa veel ka kerguse energia, tuletades meelde, et rõõmuseisundis olemine on üks kiiremaid viise ühenduda jumalikuga ja oma kõrgeima arenguteega. Nüüd on aeg keskenduda pehmusele endas ja rõõmu loomisele eneses. Rõõm ja kergus on alati kooskõlas kõrgeima plaaniga. Kui tunned endas raskust, rahulolematust või pettumust, siis tuleta enesele meelde, et siin elus on kõik ajutine ja püüa leida olukorra suhtes teine vaatenurk. Kõige parem oleks, kui leiad võimaluse naerda, kasvõi iseenda üle, et sa kõike nii tõsiselt võtad, kuigi ju tead, et olukord on ajutine ja varsti see möödub. Leia olukordades paradoksaalsed ja naljakad küljed ning keskendu raskuse ja tõsiduse rõhutamise asemel hoopis neile. Huumor ja naer on võimsad ravimid, leia selle Täiskuu ajal võimalusi end tervistava naeruga lõõgastada ja tervendada. Lihtsalt luba endal naerda, kasvõi ilma põhjuseta.