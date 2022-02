NÄDALA TAROSKOOP 14.02 - 20.02 | Käes on aeg leida oma sisemine vabadus

Tervise osas on suurepärane aeg selleks, et teha muutusi oma toitumise või harjumuste osas. Praegu on sul sisemist jõudu, et jätta maha halvad harjumused ja hakata juurutama uusi ja sind hästi teenivaid käitumismustreid.

Suhete ja armastuse osas on hea aeg. Ees on ootamas armsad kohtumised, mis toovad ühtsuse- ja õnnetunnet. Saad nautida suhtlemist nendega, kelle järele oled igatsenud ning keda pole ammu näinud. On suurepärane aeg selleks, et parandada ja tugevdada suhteid oma lähedaste ja perega. Ka vallaliste jaoks on praegune aeg väga soodne, sest inimesed julgevad olla nemad ise ja näidata välja oma tõelist olemust, mis lihtsustab õigete inimestega kontakti leidmist.

Nädala kaartideks on tugevus ja sauade neli. On aeg ületada iseendas olevad takistused, mis on seotud sisemiste kahtluste, hirmude ja ärevusega. Kui õpid oma emotsioone juhtima, siis suudad igas olukorras, mis ette tuleb, jääda iseendaks. Lisaks omaenda tunnete juhtimisele puutud nüüd kokku ka sellega, et elu sunnib sind teiste tundepuhanguid haldama. Seda ei maksa aga teha jõu ega survestamisega, vaid õrnalt ja taktitundeliselt. Igaüks, kes sinu ellu on tulnud, on tulnud sind õpetama. Mõnega õpid kannatlikkust, mõnega tänulikkust, mõnega tolerantsust. Märka oma õppetunde ja ära hoia neist kõrvale.

Nädala kaart on sauade rüütel. Sinu elus on energiad, mida õige käsitlemise korral saad muuta enda jaoks väga kasulikeks tööriistadeks, kuid valede otsuste ja käegalöömise puhul võid oma hetkeolukorda ning positsiooni elus hoopis halvendada. Kui järgid oma südamehäält, oled aus ja suunad oma energia enese ja teiste heaolu parandamisesse, siis saavutad suurepäraseid tulemusi.

Nädalat iseloomustab karikate seitse. Nüüd pead oma ootused ja lootused üle vaatama, kui sa tahad vabaneda illusioonidest. Kasuks tuleks see, kui suudaksid näha suuremat pilti, sest vaid nii saad teada, mis on tõeliselt oluline ja mis lihtsalt tundub tähtis olevat. Pea meeles, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Praegu ei tasuks mingeid olulisi otsuseid vastu võtta, sest üsna pea ilmnevad sulle asjaolud, mis muudavad sinu vaateid.

Nädala energiad võtab kokku kuu. Sinu sisetunne töötab nüüd täistuuridel ning tänu sellele oled tundlikum ja intuitiivsem kui tavaliselt. See laseb sul ühel poolt eksimatult ära tunda õiged valikud, kuid teisalt toob ka sinu alateadvuse varjatud hirmud päevakorda. Kui suudad end tasakaalus hoida ja ära tunda, mis on õige emotsioon ja mis pelgalt sinu hirm soovimatu ees, siis suudad avada enda jaoks ukse uue ja parema eluetapi juurde.

Nädala kaart on mõõkade kaheksa. Nüüd on aeg vaadata üle oma uskumused, emotsioonid ja käitumismustrid. Kui sa soovid oma elus muutusi teha, et end paremini tunda, siis alusta alati iseendast. Kui suudad iseennast tasakaalu viia, siis märkad, et elu sinu ümber muutub justkui iseenesest harmoonilisemaks.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab sauade kaheksa. Sel nädalal on sinu teod ja mõtted seotud eelkõige tööga ja uute teadmiste omandamisega. Sa oled kõige selle juures, mida ette võtad, südamega ja hingega. Tahad, et sinu poolt loodul oleks sügavamat väärtust ja tähendust ka pikemas plaanis.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on mõõkade seitse. Kuigi otseselt ei ole midagi pahasti, kimbutavad sind aegajalt negatiivsed emotsioonid ja vastakad tunded. Sa kipud kohati järgima käitumismustreid, mis sind sugugi ei teeni, vaid pikas plaanis hoopiski sinu arengut takistavad. Võta endale aega, et mõelda oma tegutsemise, tunnete ja väljaütlemiste tagamaade üle. Nii saab sulle selgemaks, kust sinu emotsioonid pärit on.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab sauade viis. Nüüd saabuvad sinu ellu muutlikud ajad. Sa pead mingis asjas iseenda jaoks selgusele jõudma või siis pead ümbritsevatega mõne selgitava „lahingu" maha pidama. Kohati võib sulle tunduda, et saatus oleks justkui sinu vastu, kuid õnneks ei ole see tõsi. Kõik laabub täpselt nii nagu sinu jaoks parem on.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku mõõkade kuninganna. Oled otsekohene ja kiire taibuga. Mis iganes peaks su teele praegu sattuma, sa tuled kõigega toime ning suuda mängleva kergusega lahendada kõik jooksvad probleemid. Oled üdini aus ja ei karda oma arvamust välja öelda. See võib kohati tekitada küll vastasseise, kuid parem olla aus, kui oma tundeid eirata.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab müntide neli. Tunned end praegu pisut pinges olevana, sest soovid kõike, mis sinu elus toimub, kontrollida. Sa tead, et kõike kontrollida ei ole võimalik ning see tekitab sinus veelgi rohkem ärevust. Proovi universumit usaldada ja lase end vabaks. Usu inimestesse, kes on sinu ümber ja muidugi eelkõige ka iseendasse. Kui vaatad maailma avatud silmadega ja oled valmis üllatusteks, siis on sinu elu palju rõõmsam ja värvilisem.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on armastajad. Esiplaanil on jõuliselt armastuse ja suhetega seotud teemad. Nüüd on aeg valikute tegemiseks. Selleks, et saada midagi või kedagi, pead sa loobuma oma elus millestki muust. Kõike lihtsalt ei saa ja kõike pole ka vaja. Mõtle enda jaoks selgeks, mis või kes on see, mille poole su süda tõeliselt igatseb. Kui oled õigel rajal, siis ei vaja sa palju, sa vajad lihtsalt seda "õiget".

Imelist nädalat!

