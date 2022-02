Kui su ümber on viis enesekindlat inimest, siis saab sinust kuues enesekindel inimene.

Kui su ümber on viis intelligentset inimest, siis saab sinust kuues intelligentne inimene.

Kui su ümber on viis edukat inimest, siis saab sinust kuues edukas inimene.

Kui su ümber on viis idiooti, siis saab sinust kuues idioot.

Meeldib see meile või mitte, aga olete kuulnud ütlust, et näita, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes oled sa ise.

Jim Rohn, kes oli üks Ameerika edukamaid ettevõtjatjaid, ühtlasi ka kirjanik ning tunnustatud kõnepidaja on öelnud, et meist saab nende viie inimese keskmine, kellega kõige enam lävime.

Rohni arvates inimesed, kes meid enim ümbritsevad, määravad ära meie huvid, suunavad me tähelepanu, loovad alateadlikke hoiakuid ning kujundavad arvamusi.

Lõpuks mõjutab see isegi meie söömisharjumusi, lugemishuvi, käitumismustreid, kuni riietumiseni välja. Sealjuures koomilisem on asjaolu, et väga sageli pole me isegi teadlikud sarnasustest oma lähima viie inimesega.

Soovin omalt poolt lisada, et ka kliendid on teenusepakkuja nägu, lugejad on kirjaniku nägu, jälgijad on influencerite nägu, õpilased on õpetajate nägu, rahvas on oma valitsejate nägu, koerad on peremehe nägu jne.

Veel suurem taipamine tabas mind kui lugesin ühte uurimust, milles täheldati, kuidas meie partner peegeldusena esindab meid. Mulle see väga meeldib, sest mul on suur au olla oma mehe kõrval. Aga üllatus oli päris suur kui inimeste varjatud külgi sellise pilgu läbi tähele panema hakkasin.

Vaadeldes inimest läbi tema lähedasteringi, sõpruse- ja jälgijaskonna avaneb võimalus teist lugeda kui avatud raamatut. On neid, kes on päriselt intelligentsed, toredad ja targad ja on neid, kes püüavad võõraid lugusid osavalt ümber jutustades välja paista põnevad ja targad.

Olenemata inimeste huvidest, intelligentsuse astmest või silmaringi suurusest sünnib sügavam sõprus alati aga tõdedest, mida mõlemalt poolt aktsepteeritakse.