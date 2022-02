Kui keegi sind maha teeb, madaldab või solvab, siis mõista, et see näitab vaid tema enda olemust, mitte sinu oma

Täna koristades kukkus riiulilt alla "Hingesõnumite" raamat lk 150, mis kõneleb solvangutest. See tuletas mulle meelde, kuidas olin varem suur solvuja, aga tänaseks olen õppinud solvanguid nautima, sest need tuletavad meelde, et järelikult on midagi hästi, mida ei suudeta taluda.

Äkki on vaja sama kellelgi veel kuulda ja need read annavad uue vaatenurga. Tegelikult pole asi kunagi solvangu sisus. Solvutakse seetõttu, et teine tahab meile sihilikult haiget teha.

Järgnevalt jagan juba varem Stuudios avaldatud mõtteid tänulikkuse praktika läbi, kuidas lugeda negatiivsete ridade vahelt välja positiivset. Tuletan meelde: "Mindset is everything!"

Kui keegi ärkab ellu ja muutub kirglikuks ainult siis, kui tal on sinu kohta negatiivset öelda, siis ole tänulik. Ta näitab sulle, kuidas punased lipud ei tähenda karnevali!

Kui keegi levitab su kohta valesid, siis ole tänulik. Temasugused, kes usuvad, hoiavad sinust eemale. Ta aitab sul õiged inimesed välja filtreerida.

Kui keegi püüab sulle selgeks teha, et oled mõttetu, siis ole tänulik. Tal on vaja ennast veenda, et sa oled mõttetu. Veenmist vajavad alati need, kes ei usu, et sa mõttu oled.

Kui keegi madaldab sind, siis ole tänulik. Teist madaldades püütakse iseennast kõrgemale tõsta. Sind on liiga palju, saad sa sellest aru?

Kui keegi ütleb, et sa pole mitte keegi, siis ole tänulik. See on hea kui sa pole teiste jaoks keegi, sest järelikult tuleb sul olla iseenda jaoks keegi, mis on kõige olulisem edu võti. Edukad inimesed on esmajoones sõltumatud isiksused.

Kui keegi otsib sinus vigu, siis ole tänulik. Teistes otsitakse vigu alati siis kui ennast kellegagi võrreldakse ja soovitakse parem välja paista.

Kui keegi arvustab su elu ja tööd, siis ole tänulik. Arvustavad alati need, kes ise teevad vähem. Las arvustamine olla nende privileeg!

Kui keegi ütleb, et sa oled halb-halb-halb, siis ole tänulik. Need, kes kangesti soovivad välja paista head, püüavad alateadlikult varjata endas peidus olevat halba.