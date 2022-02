Kuidas probiootikume kasutada?

Iga inimene on ainulaadne. Soovitan võtta toote etiketil märgitud koguse. Inimestel, kellel on tarvis kiiresti tasakaal taastada, on mõnikord kasu nn laadimisdoosist, mis võrdub tavaannusest kaks või enam korda suurema annusega. Ülitundlikel inimestel soovitan alustada aegamööda, vältimaks kõrvaltoimeid (mida kirjeldan edaspidi).

Hea küsimus, millele on raske vastata. Antidepressandi tarvitajatele räägitakse, et ravimi mõju täielikuks avaldumiseks võib kuluda kuni kaheksa nädalat, aga probiootikumi puhul eeldavad mõned, et toime on kohene. Kõhulahtisuse või kõhukinnisuse korral võib probiootikumi leevendav mõju avalduda tõepoolest üpris kiiresti. Korraliku terve mikrobioota taastamisele kuluv aeg sõltub aga sellest, kui kaua kehv olukord on kestnud ning kui paljusid minu toitumis- ja elustiilialastest soovitustest inimene järgib. Kõige hullematel juhtudel võib protsess võtta mitu kuud. Positiivse poole pealt: see, et keha suudab iseennast nii hõlpsalt tervendada, mõjub kindlasti julgustavalt.