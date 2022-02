Unespetsialist Kene Vernik selgitab: mis on unehügieen ja milline võiks olla unekeskkond

• Kella ei tohi öösel vaadata - kõik äratuskellad, käekellad, nutikellad tuleb ööseks peitu panna. Mitmed uuringud on kinnitanud, et kellavaatamine pikendab une latensiaega (uinumisaega) ja hoiab sind kauem ärkvel. Kui sa hakkad vastu hommikut kella vaatama, siis võid kindel olla, et hommikune uneperiood muutub rahutumaks ja katkendlikumaks ning see süvendab ka niinimetatud tööärevust. Muide, uuringud ütlevad, et inimesed jälgivad kella tööpäeval rohkem kui puhkepäevadel.

• Linad, madratsid ja padjad. Usun, et paljud, kellel on kehv uni, on hakanud uurima, kas padi on ikka õige kõrgusega ja kas madrats on kehale hea. Teada on see, et madratsitootjad soovitavad kvaliteetset madratsit vahetada iga 8-9 aasta järel ja madalama kvaliteediga iga 2-3 aasta järel. Igal juhul vajub madratsi vorm oma esialgsest headusest välja, ja mis parata, ka inimene ajaga vananeb ja võib vajada hoopis teise pehmusega aset. Võib-olla tuleks välja vahetada ka oma linad ja tekikotid - tänapäeval on uute tehnoloogiate järgi toodetud palju materjale, mis ei tekita allergiaid. Ka ei sobi sulepadjad ja -tekid paljudele. Kuid kõige olulisem on katsetada ja leida see õige, mis on mugav kehale.