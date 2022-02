Lapseootus on väga tähtis ja vastutusrikas aeg nii kogu suguseltsi kui ka loomulikult naise enda jaoks

Naine võiks raseduse ajal pidada päevikut, kuhu ta paneb kirja, mis temaga toimub, milliseid tundeid ta läbi elab, mida ta oma lapsele tulevikuks soovib. Taolise päevaraamatu pidamine võib olla ka omamoodi rituaal. Tähtis on luua lapsega emotsionaalne ja vaimne side, seda eriti viimastel raseduskuudel. Laps ju tunneb, et ta peab emaihu maha jätma ja kardab seda. Sellepärast tuleb teda rahustada ja kinnitada, et teda oodatakse siia rõõmuga. Ema peab rääkima lapsele sellest, mida ta näeb ja mis on tema ümber, sellest, mis talle maailmas meeldib ja millega ta tegeleb.

Oluline on säilitada perekonnas rahu ja head hingelised suhted. Võib öelda, et tegelikult ei ole rase mitte ainult naine, vaid terve perekond, sest loote kujunemisele suunatakse kõigi pereliikmete energia. Toimub energiavoolu muutumine, naine suunab suurema osa oma energiast lapsele, keda ta kannab, mitte mehele, nagu varem. Esimese raseduse ajal võib see abikaasade vahel põhjustada pingeid ja lausa konflikte, sest nad ei tunne enam, et kuuluvad täielikult üksnes teineteisele. Seetõttu peab erilist tähelepanu pöörama suhte kooskõlale ning püüdma vältida pahameelt ja rahulolematust. Rasedus on parim aeg selleks, et tunda end millegi suure osana. SUGUVÕSA osana. See on aeg küsida esivanematelt toetust ja pakkuda neile seda, mida nad kõige rohkem vajavad - suguvõsa jätkamist. Usku tulevikku. Samas on see ka parim aeg tunda ennast universumi osana. Iga rase naine on ju universum oma lapse jaoks. Ja iga inimene on maa ja taeva laps. Nii nagu me kaitseme oma lapsi, kaitseb universum ka meid endid.